Atripalda celebra don Luca Monti e i suoi 10 anni di sacerdozio

Atripalda si mobilita per celebrare con affetto e gratitudine i dieci anni di sacerdozio di Don Luca Monti, figura carismatica e guida spirituale stimata da tutta la comunità. Un traguardo che testimonia dedizione, fede e impegno nel servizio pastorale. In occasione di questa importante ricorrenza, l’Amministrazione Comunale — rappresentata dal Vicesindaco Dott... — ha organizzato eventi speciali per rendere omaggio a un sacerdote che incarna i valori di amore e solidarietà, rafforzando il legame tra parrocchia e cittadini.

Dieci anni di sacerdozio per Don Luca Monti. Un traguardo importante per il parroco della Chiesa Madre di Sant’Ippolisto Martire, guida spirituale amata da tutta la comunità di Atripalda. In occasione della celebrazione, l’Amministrazione Comunale – rappresentata dal Vicesindaco Dott. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: atripalda - luca - monti - anni

Il 2 GIUGNO celebriamo insieme la #FestaDellaRepubblica ad Atripalda! Appuntamento alle ore 09:00 presso il Municipio per il raduno e la partenza del corteo verso Piazza Umberto I. Seguirà la deposizione e benedizione della corona d’alloro al Vai su Facebook

L'Irpinia in lutto per Don Enzo De Stefano, guida spirituale della comunità; Atripalda, morto Pellegrino Capaldo: l'ultimo saluto dalla sua città; Atripalda, danneggiata nella notte l’auto di don Luca Monti.

Danneggiata l'auto del parroco, rabbia e sgomento ad Atripalda - Il Mattino - Danneggiata l'auto del parroco, rabbia e sgomento ad Atripalda Don Luca Monti si è rivolto direttamente al responsabile del gesto. Lo riporta ilmattino.it

Enrico e Luca Maria Monti, marito e figlio di Sabrina Salerno/ Lei: "31 anni insieme in un percorso..." - IlSussidiario.net - Enrico e Luca Maria Monti sono il marito e il figlio di Sabrina Salerno, la popolare showgirl e sex symbol italiana degli anni '80! Come scrive ilsussidiario.net