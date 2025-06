ATP Maiorca 2025 | Tien apre i dubbi di Shelton avanti Bautista Agut

L'ATP di Maiorca 2025 riserva sorprese e colpi di scena che tengono tutti con il fiato sospeso. La vittoria di Learner Tien su Ben Shelton nel derby americano non solo sconvolge i pronostici, ma apre scenari insoliti e affascinanti nel torneo. Mai un giovane statunitense aveva fatto tanto parlare, sollevando dubbi e curiosità sul futuro del tennis mondiale. Questa partita potrebbe segnare una svolta decisiva…

In archivio anche la seconda parte degli ottavi dell’ATP 250 di Maiorca. Stavolta vanno in scena quelli della parte alta del tabellone, dove si verifica una sorpresa di primissimo piano che nasconde anche una che di primato a livello americano. Con la vittoria di Learner Tien su Ben Shelton nel derby USA, oltre al fatto che salta la testa di serie numero 1, si verifica anche una situazione particolare, perchĂ© mai un americano tanto giovane era riuscito a battere un giocatore all’interno dei primi 10 sull’erba. Segnali molto preoccupanti per Shelton, che entra a Wimbledon con tre sconfitte di fila e 02 da quanto è top ten. 🔗 Leggi su Oasport.it