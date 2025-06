Atp Eastbourne e Maiorca i pronostici di mercoledì 25 giugno

Il tennis si anima con i tornei di Eastbourne e Maiorca, che oggi, mercoledì 25 giugno, offrono un assaggio emozionante di Wimbledon. Mentre i top player sono già a Londra, i talenti emergenti cercano di farsi notare sui prati prima del grande evento. Scopri i pronostici e le sfide di questa giornata ricca di suspense, dove ogni match può scrivere una nuova pagina della stagione. È il momento di immergersi nel fascino di questo importante periodo pre-Wimbledon.

Tennis, ecco quali tennisti scenderanno in campo oggi, mercoledì 25 giugno, sui prati di Eastbourne e di Maiorca, in attesa di Wimbledon. I top player sono già a Londra: le lancette corrono ed è tempo, per gli aspiranti al “trono”, di prendere confidenza con i prati dell’All England Club. Lo Slam più amato di tutti sta per iniziare e, mentre ai piani alti del ranking fervono i preparativi, molti altri giocatori che non saranno teste di serie stanno continuando ad allenarsi, dal canto loro, sui prati europei. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lorenzo Sonego si trova ad Eastbourne, per esempio, ed è reduce da un ottimo esordio contro Fabian Marozsan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Atp Eastbourne e Maiorca, i pronostici di mercoledì 25 giugno

Forfait di Musetti e Berrettini al torneo Atp500 Queen's Champions in programma da Lunedì 16 Giugno. Per Lorenzo gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione all'adduttore rimediata nella semifinale del Roland Garros, i tempi di recupero dovrebber

