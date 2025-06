ATP Eastbourne 2025 Sonego e Bellucci eliminati Evans batte Paul

L'atmosfera all'ATP Eastbourne 2025 si scalda con emozionanti sorprese e sfide avvincenti. Mentre Sonego e Bellucci sono stati eliminati, Evans ha superato Paul, aprendo la strada ai quarti di finale. Tra attese e incognite, il torneo si prepara a regalare ancora tante emozioni, lasciandoci con la speranza di assistere a incontri indimenticabili. Resta con noi per scoprire chi si garantirà l'accesso alle semifinali.

Si sono delineati tre dei quattro quarti di finale nel torneo ATP 250 di Eastbourne. Infatti Marcos Giron, che ha dominato contro il britannico Jacob Fearnley per 6-3 6-1, attende ancora di conoscere il suo avversario, che uscir√† dal match tra il connazionale Taylor Fritz e il brasiliano Joao Fonseca. Il match √® stato interrotto al termine del secondo set, con lo statunitense che ha vinto il primo set per 6-3 e con il sudamericano che si √® poi imposto al tie-break nel secondo. Purtroppo √® stata una giornata negativa per il tennis italiano, visto che sono arrivate le sconfitte in due set di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, battuti rispettivamente da Ugo Humbert (7-5 6-4) e Billy Harris (6-3 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - ATP Eastbourne 2025, Sonego e Bellucci eliminati. Evans batte Paul

In questa notizia si parla di: eastbourne - sonego - bellucci - eliminati

Dove vedere in tv Sonego-Marozsan, ATP Eastbourne 2025: orario, programma, streaming - Se vuoi seguire in diretta Lorenzo Sonego contro Fabian Marozsan all'ATP Eastbourne 2025, non perderti il match di lunedì 23 giugno! Scopri dove vedere in TV, orari, programma e streaming per vivere ogni momento di questa sfida cruciale.

Dopo #Sonego, anche #Bellucci viene eliminato al secondo turno di #Eastbourne Vai su X

SONEGO E BELLUCCI AGLI OTTAVI Inizia bene l'avventura dei due azzurri sull'erba di Eastbourne: Sonego batte Marozs√°n mentre Bellucci supera Halys Vai su Facebook

Atp Eastbourne, Sonego e Bellucci eliminati agli ottavi di finale: avanzano Humbert e Harris; Doppia vittoria azzurra, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci superano il primo turno: eliminati Maroszan e Halys; La giornata a Maiorca e Eastbourne: fuori Shelton e Paul, eliminati anche Sonego e Bellucci.

Sonego e Bellucci fuori al secondo turno degli Atp Eastbourne 2025 - Lorenzo Sonego è uscito di scena agli ottavi di finale dal 'Lexus Open', torneo Atp 250 con montepremi totale pari a 756. Riporta informazione.it

Atp Eastbourne 2025, Sonego e Bellucci fuori al secondo turno - Atp Eastbourne 2025, Lorenzo Sonego esce di scena al secondo turno del 'Lexus Open', torneo Atp 250 in corso sui campi in erba di Eastbourne, contro il ... Secondo msn.com