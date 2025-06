ATP Eastbourne 2025 Bellucci si arrende al britannico Harris al secondo turno

Una giornata da dimenticare per il tennis italiano ad Eastbourne 2025: dopo Sonego, anche Bellucci si arrende al britannico Harris al secondo turno. Nonostante i tentativi e alcune ottime prestazioni, il nostro rappresentante non ha trovato la chiave per superare l'avversario. La sconfitta mette in luce le sfide e le opportunitĂ di crescita per il movimento azzurro. Ora, occhi puntati sui prossimi appuntamenti, con la speranza di rivedere presto il nostro tennis brillare sui palcoscenici internazionali.

Giornata da dimenticare per il tennis italiano all’ATP 250 di Eastbourne. Dopo Lorenzo Sonego, esce di scena anche Mattia Bellucci al secondo turno. Il tennista lombardo è stato sconfitto da britannico Billy Harris, numero 142 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Non sono bastati cinque ace a Bellucci, che ha anche ottenuto il 76% dei punti quando ha servito la prima contro il 74% dell’avversario, che ha invece avuto un rendimento decisamente migliore con la seconda (55% contro il 42%). Harris ha chiuso con 18 vincenti contro 9, mentre sono stati 24 gli errori non forzati del britannico rispetto ai 23 dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Eastbourne 2025, Bellucci si arrende al britannico Harris al secondo turno

In questa notizia si parla di: bellucci - harris - eastbourne - britannico

Stop per Bellucci a Eastbourne: Billy Harris lo elimina al secondo turno; Atp Eastbourne, Bellucci contro Harris per un posto ai quarti di finale: Mattia favorito a 1.63 su Vincitu; Tennis: Eastbourne; dopo Sonego eliminato anche Bellucci.

Tennis: Eastbourne; dopo Sonego eliminato anche Bellucci - Il tennista italiano è stato eliminato al secondo turno dal britannico Billy Harris che si è imposto in due set con il ... Scrive ansa.it

Stop per Bellucci a Eastbourne: Billy Harris lo elimina al secondo turno - Il giocatore lombardo esce di scena per mano dell’inglese, specialista dei prati Dopo aver passato le qualificazioni e il primo turno, il percorso di Mattia Bellucci si esaurisce agli ottavi di finale ... Come scrive tennisitaliano.it