Atletica scelto il sesto staffettista dell’Italia agli Europei a squadre Rebus sulla formazione

Antonio La Torre ha individuato il sesto staffettista per gli Europei a squadre, che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 giugno. Il DT della Nazionale Italiana di atletica ha selezionato Filippo Randazzo per la ex Coppa Europa, sciogliendo la riserva sul nome che mancava per completare il gruppo della 4×100. Il 29enne siciliano, finalista nel salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si sta cimentando da tempo nella velocità: in questa stagione ha corso i 60 metri in 6.63 e ha faticato sui 100 metri, non andando oltre al 10.50 regolare dello Sprint Festival di Roma e al 10.38 ventoso (+3,6 ms di brezza a favore) siglato a Savona. 🔗 Leggi su Oasport.it