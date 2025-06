Atletica Matteo Melluzzo si opera | Sento di aver messo fine ai problemi

Atletica Matteo Melluzzo si opera, segnando una svolta decisiva nel suo percorso di recupero. Dopo oltre un anno di sofferenze e incertezze, il velocista di Siracusa sente di aver finalmente messo fine ai problemi che hanno condizionato le sue stagioni passate. La diagnosi di pubalgia aveva rappresentato un ostacolo difficile da superare, ma ora, con l’intervento, Melluzzo punta a tornare più forte di prima e riprendere il suo cammino verso il successo.

Matteo Melluzzo sembra aver messo la parola fine sul calvario che ormai dura da oltre un anno e che ha assolutamente condizionato tutta la stagione scorsa e anche quella attuale del siciliano. Il velocista di Siracusa aveva proprio raccontato ad OA Sport di essersi sottoposto ad una serie di esami, che alla fine avevano riscontrato la causa del dolore: la pubalgia. Il 22enne siciliano raccontava così: " La stagione era cominciata molto bene come nel 2024, possiamo dire in fotocopia, con un 6.65 all'esordio indoor che mi faceva ben sperare. Dopo quella gara però ho cominciato ad avvertire dei fastidi nella zona basso addominale e abbiamo capito che si trattava di una pubalgia che mi sto portando avanti da gennaio.

