L’Italia si prepara a conquistare un altro storico successo agli Europei a squadre di atletica, in programma a Madrid dal 26 al 29 giugno 2025. Dopo il trionfo di Chorzow, la nostra Nazionale affronta questa sfida con una formazione forte e determinata, pronta a scrivere nuove pagine di gloria. Con avversarie agguerrite e tanta passione, gli azzurri puntano dritti al bis, mantenendo vivo il sogno di dominare ancora una volta la scena europea.

L’Italia si presenterà a Madrid per andare a caccia del secondo trionfo consecutivo agli Europei a squadre di atletica, in programma dal 26 al 29 giugno nella capitale spagnola. A due anni dal trionfo di Chorzow (Polonia), la nostra Nazionale rimetterà in palio la ex Coppa Europa e proverà a confermarsi sul trono dall’alto di una formazione decisamente solida, dotata di tantissime punte di rilievo e con pochi punti deboli. La compagine del DT Antonio La Torre aveva esultato a Chorzow con 24 punti di vantaggio sulla Polonia e addirittura 39 sulla Germania, mentre la Spagna era finita a -74,5 e la Gran Bretagna a -85,5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, le avversarie dell’Italia sulla strada del bis agli Europei a squadre 2025 (ex Coppa Europa)

