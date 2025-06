Atletica i primi passi dell’Italia agli Europei a squadre | Oliveri debutta Molinarolo solida Avversari e regole speciali

L’Italia dell’atletica si prepara a scrivere un nuovo capitolo agli Europei a squadre, con emozionanti debutti e sfide avvincenti. Oliveri e Molinarolo si affacciano per la prima volta in questa competizione, affrontando avversari solidi e regole speciali. Il prologo delle gare di salto con l’asta, in scena giovedì 26 giugno a Madrid, promette spettacolo e suspense: un assaggio di una rassegna che potrebbe riscrivere la nostra storia sportiva.

Gli Europei a squadre si apriranno con un prologo dedicato esclusivamente alle due gare di salto con l’asta: l’appuntamento è per giovedì 26 giugno (a partire dalle ore 16.00 italiane con le donne, gli uomini alle ore 18.20) presso il Palazzo Reale di Madrid, le sedici Nazionali in gioco schiereranno un atleta a testa in ciascuna prova e si assegneranno i primi punti (16 ai vincitori, 15 ai secondi classificati, 14 ai terzi e via dicendo). L’apertura non sarà delle più semplici per l’Italia, che si presenterà nella capitale spagnola per difendere la ex Coppa Europa, alzata al cielo due anni fa in quel di Chorzow. 🔗 Leggi su Oasport.it