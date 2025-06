Atletica Antonio La Torre | L’Italia non è favorita le assenze pesano Serve gioco collettivo

La complessità della missione è stata amplificata dalle assenze e dalle difficoltà di un movimento che si affida al gioco di squadra e alla coesione. L’Italia dell’atletica, guidata da Antonio La Torre, sa che ogni atleta conta e che solo l’impegno collettivo può portare a un nuovo trionfo. Con determinazione e spirito di gruppo, i nostri rappresentanti sono pronti a scrivere un’altra pagina di storia sportiva.

L'Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato due anni fa a Chorzow, ma la missione sarà complicata agli Europei a squadre che si disputeranno a Madrid dal 26 al 29 giugno. La nostra Nazionale si presenterà un po' incerottata nella capitale spagnola e dovrà davvero superarsi per battere ancora una volta l'intera concorrenza e alzare al cielo la ex Coppa Europa per la seconda volta nella storia. La complessità della missione è stata sottolineata da Antonio La Torre attraverso i canali federali. Il DT ha commentato la scelta di Lorenzo Patta sui 100 metri e si è soffermato anche sulla decisione di schierare Anna Polinari sui 400 metri, rivedendo un po' le carte in ottica staffetta mista: " Lorenzo ha confermato la propria consistenza allo Sprint Festival di venerdì scorso allo stadio dei Marmi.