Assunzione da concorso scuola PNRR1 | i posti sono accantonati? Aumenteranno del 30%? Il ruolo da settembre 2025 è assicurato per i vincitori? 10 FAQ

Se sei un aspirante docente interessato alle opportunità del concorso PNRR1, questa guida è ciò che fa per te! Scopri se i posti sono già accantonati e come il ruolo aumenterà del 30% a partire da settembre 2025, garantendo un futuro più stabile e ricco di possibilità. Con oltre 232 assunti assicurati e 10 FAQ per chiarire ogni dubbio, ti accompagneremo passo dopo passo nel percorso verso la tua nuova carriera scolastica.

Una parte significativa della procedura per le immissioni in ruolo del personale docente nell'anno scolastico 202526 potrebbe riguardare il concorso PNRR1, soprattutto per la scuola secondaria, per il quale numerose graduatorie sono state pubblicate dopo il 10 dicembre 2024 e quindi oltre la data utile per il loro utilizzo nell'a.s. 202425. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

