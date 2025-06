asst valle olona avanti con la tecnologia

L’Asst Valle Olona si distingue ancora una volta per l’innovazione: grazie a un nuovo scanner di ultima generazione, la struttura di Anatomia Patologica e Diagnostica Molecolare digitalizza i vetrini istologici, facilitando confronti tra esperti in telepatologia. Questa tecnologia avanzata accelera le diagnosi, riduce i tempi e migliora la qualità delle cure. Un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente e all’avanguardia, dove la tecnologia diventa alleata fondamentale della medicina di precisione.

Avanti con la tecnologia al servizio della medicina: la Struttura complessa Aziendale di Anatomia Patologica e Diagnostica Molecolare dell’ Asst Valle Olona si è dotata in questi giorni di uno scanner ad elevata prestazione per la digitalizzazione dei vetrini istologici. La trasformazione del vetrino fisico in immagini digitali permette il confronto tra esperti in casi particolarmente complessi ( telepatologia ) senza il trasporto di materiale e senza disagi per il paziente. Il laboratorio di Anatomia Patologica diventa quindi un laboratorio senza confini garantendo le migliori diagnosi e le cure più appropriate per il paziente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it