Associazione Verso il Kurdistan Odv continuerà ad operare a difesa della popolazione ezida nonostante allontanamento da Shengai.

L’Associazione Verso il Kurdistan ODV continua con determinazione la sua missione a difesa della popolazione ezida, nonostante l’allontanamento da Shengal. Dal 2022, abbiamo avviato progetti vitali nel distretto di Sinjar, nel cuore del nord Iraq, monitorando costantemente le esigenze della comunità e contribuendo alla ricostruzione dei servizi essenziali. La nostra dedizione non si ferma: il nostro impegno per un futuro di pace e rinascita è più forte che mai.

Riceviamo e pubblichiamo L'Associazione Verso il Kurdistan Odv, dal 2022, ha avviato progetti sanitari, educativi e sociali nel distretto di Shengal (Sinjar, in arabo), nel governatorato di Ninive, nord Iraq. Durante questi anni, abbiamo avuto la possibilità di monitorare l'andamento dei lavori e di raccogliere le ulteriori esigenze della popolazione per la ricostruzione dei servizi essenziali nell'area, considerando l'incremento del numero delle famiglie che stanno rientrando dai campi profughi. Le autorità del Paese erano a conoscenza delle attività dell'Associazione e dei nostri progetti e non c'era mai stato alcun contrasto con loro che, infatti, in ben due occasioni, ci hanno fatto scortare dai servizi di intelligence fino al distretto di Shengal e, anche lo scorso anno, non c'è stato alcun problema di sorta.