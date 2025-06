Assistenza domiciliare Oltre 19 milioni di Euro ad Ats Brianza per potenziare i servizi sul territorio

Con oltre 19 milioni di euro stanziati, l’assistenza domiciliare si rafforza in ATS Brianza e anche nel Lecchese, grazie alle nuove risorse approvate dalla Regione Lombardia. Questo investimento nel PNRR per il 2025 mira a migliorare la qualità delle cure a domicilio, rendendo le case più sicure e accoglienti per chi ne ha bisogno. Un passo importante verso un sistema di assistenza più vicino e efficace, capace di rispondere alle esigenze di tutte le famiglie.

Nuovi fondi per l'assistenza domiciliare, anche nel Lecchese. La giunta regionale della Lombardia ha infatti approvato le determinazioni per l'assegnazione delle risorse del Pnrr relative all'anno 2025, destinate al potenziamento delle cure domiciliari nell'ambito del sub-investimento "Casa come.

