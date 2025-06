Assegno di inclusione | per molti beneficiari il pagamento di giugno sarà l' ultimo prima della sospensione di un mese

Il bonus di inclusione si avvia verso una fase di transizione: venerdì 27 giugno molti beneficiari riceveranno l’ultimo pagamento prima della sospensione temporanea di un mese. L’INPS ribadisce che questa misura, erogata per un massimo di 18 mesi, mira a garantire supporto immediato, ma anche a favorire un percorso di autonomia. Resta aggiornato per scoprire come proseguirà questa assistenza e quali opportunità si apriranno in futuro.

Venerdì 27 giugno verrà pagato l'assegno di inclusione e per molti beneficiari sarà l'ultimo accredito prima della sospensione temporanea di un mese. Come precisa anche l'Inps sul proprio sito, il contributo economico viene infatti erogato "per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e. 🔗 Leggi su Today.it

ASSEGNO DI INCLUSIONE Il 26 giugno alle h11 è in programma un webinar con @MinLavoro sul rinnovo delle domande da parte dei beneficiari dell'assegno di inclusione e sugli adempimenti che spettano all'amministrazione comunale.

26 giugno 2025 | Assegno di inclusione, webinar dedicato al rinnovo delle domande ADI per i beneficiari che hanno già fruito del beneficio per 18 mesi. L'incontro è rivolto a Comuni e ATS.

