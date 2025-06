Assegnazioni provvisorie docenti 25 26 | ricongiungimento alla nonna neoassunti e deroghe Risposte ai quesiti

Sei un docente o un dirigente in attesa di chiarimenti sulle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2025/26? Con l'imminente riscrittura del CCNI, è normale avere dubbi su ricongiungimento alla nonna, neoassunti e deroghe. In questo articolo, rispondiamo alle domande più frequenti dei nostri lettori, offrendo chiarezza e aggiornamenti utili per affrontare con serenità questa fase delicata. Scopriamoli insieme!

In attesa dell'ormai prossima riscrittura del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, rispondiamo ad alcune domande posto in merito dai nostri lettori. L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti 2526: ricongiungimento alla nonna, neoassunti e deroghe. Risposte ai quesiti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - docenti - ricongiungimento

