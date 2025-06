Assegnazione provvisoria 2025 26 | ricongiungimento vincoli e deroghe

Se sei un docente in attesa dell'assegnazione provvisoria 2025/26, conoscere i criteri e le deroghe è fondamentale per pianificare il tuo futuro professionale. Mentre si attende la firma del nuovo CCNI, i regolamenti attuali rimangono validi, offrendo linee guida chiare su ricongiungimenti familiari, vincoli e limiti territoriali. In questo articolo, chiariremo ogni dubbio e ti guideremo passo dopo passo verso una domanda corretta e consapevole.

In attesa della firma del nuovo CCNI per utilizzazioni e assegnazione provvisoria 202528, restano validi i criteri previsti dal contratto precedente. In questo articolo rispondiamo ai quesiti più ricorrenti su ricongiungimenti familiari, vincoli triennali, deroghe per i neoassunti e criteri di compilazione della domanda, con particolare attenzione ai requisiti anagrafici e alle limitazioni territoriali.

