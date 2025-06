Assaggia una fetta di prosciutto e muore soffocato davanti alla sorella | la tragedia in Salento

Una tragica scena si è consumata questa mattina a Santa Maria di Leuca: un uomo di 63 anni, appena aver assaggiato una fetta di prosciutto, ha accusato un malore fatale davanti alla sorella. La vita può cambiare in un istante, anche nelle situazioni più apparentemente semplici. La comunità piange questa perdita improvvisa, ricordando che la fragilità umana ci ricorda di apprezzare ogni attimo.

Un uomo di 63 anni è morto a Santa Maria di Leuca dopo aver assaggiato una fetta di prosciutto. Tutto è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 25 giugno. L’uomo – un geometra originario di Martano, in provincia di Lecce – aveva appena acquistato del prosciutto crudo in un supermercato di via Cristoforo Colombo a Santa Maria di Leuca. Il malore fuori dalla farmacia. L’uomo si trovava insieme alla sorella, assieme alla quale si è poi incamminato verso una farmacia vicina. Appena usciti dal punto vendita, l’uomo ha assaggiato una fetta di prosciutto e ha smesso di respirare. Nel giro di pochi istanti, ha perso conoscenza ed è crollato a terra, proprio di fronte all’ingresso della farmacia, mentre la sorella chiedeva aiuto. 🔗 Leggi su Open.online