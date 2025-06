Assaggia una fetta di prosciutto e inizia a sentirsi male | muore soffocato davanti agli occhi della sorella

Una tragedia improvvisa scuote Santa Maria di Leuca: un uomo di 60 anni muore soffocato da una fetta di prosciutto, acquistata poco prima al supermercato. Un momento di routine si trasforma in un dramma che ha lasciato senza parole la comunità. In un attimo, una semplice merenda si è trasformata in una tragedia che ha commosso tutti. Una perdita che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di essere sempre preparati a ogni evenienza.

