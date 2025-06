Aspettando Portobello | Alberto Barbera e Marco Bellocchio dialogano all' Italian Global Series Festival

Aspettando Portobello, l'Italian Global Series Festival si anima di un dialogo imperdibile tra Alberto Barbera e Marco Bellocchio. I due grandi protagonisti del cinema italiano si confrontano su serialità , nuove narrazioni e il rapporto tra serie TV e sala, rivelando come il confine tra cinema e televisione si stia dissolvendo. Un incontro che anticipa le rivoluzioni narrative in arrivo nel mondo dello spettacolo.

Alberto Barbera e Marco Bellocchio hanno dialogato su cinema, serialità e nuove narrazioni, in un incontro nel quale analizzare il nuovo rapporto tra serie tv e sale. Nell'ultimo decennio la serialità televisiva sta assumendo sempre di più i connotati del cinema: grandi registi si sono sempre più di frequente interessati a questo tipo di narrazione facendo uscire produzioni episodiche sempre più curate, spesso autoconclusive, ma che, rispetto ai lungometraggi cinematografici, trattano storie di più ampio respiro. È stato il caso di Paolo Sorrentino con The Young Pope, dei fratelli d'Innocenzo con Dostoevskij, di Alfonso Cuarón con Disclaimer, solo per citarne alcuni, e di Marco Bellocchio con Esterno Notte che raccontava uno dei casi di cronaca più drammatici e sconvolgenti della politica italiana: il rapimento di Aldo Moro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it