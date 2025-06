Aspettando LetterAltura | 3 giorni di eventi a Verbania

Preparatevi a vivere un'esperienza unica tra parole, incontri e spettacoli: da il 27 al 29 giugno, Verbania si trasformerà nel cuore pulsante della cultura con tre giorni di eventi letterari all'ombra del Parco Besozzi Benioli di Intra. Aspettando l'edizione 2025 di LetterAltura, questa "Anteprima" promette emozioni e scoperte, e in caso di pioggia... gli appuntamenti continueranno nell'auditorium per non perdere nulla.

Tre giorni di eventi letterati, incontri, tavole rotonde e spettacoli aspettando l'edizione 2025 di LetterAltura. L'appuntamento è dal 27 al 29 giugno a Verbania, al Parco Besozzi Benioli di Intra con "Anteprima a LetterAltura 2025". In caso di pioggia gli eventi di sposteranno all'auditorium.

**Anteprima LetterAltura 2025** *Verbania-Intra, Parco Besozzi Benioli* *27-28-29 giugno 2025* Tema: **“MUTAMENTI, LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO”** Tre giorni di incontri, parole, musica e riflessioni per esplorare i cambiamenti del nostro tempo Vai su Facebook

LETTERALTURA: ATTIVITA’ NEL 2025 E PREMIAZIONE DEL CONCORSO; Al via Aspettando LetterAltura: gli eventi che anticipano il festival; Aspettando Imagine Jane - Parolario - eventi.

