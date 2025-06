aspettando camilleri e zingaretti il cartellone della festa del teatro

Preparatevi a immergervi in un'atmosfera di emozioni e cultura, mentre la Festa del Teatro si appresta ad incantare il pubblico con una serie di eventi imperdibili. Tra spettacoli, performance e momenti di riflessione, il sipario si alzerà su un cartellone ricco di novità , culminando con il grande Dramma Popolare in piazza Duomo. Questo fine settimana si apre con un debutto coinvolgente: "Molto dolore per nulla" di Luisa Borini, un racconto di crescita e resilienza che non vediamo l’ora di condividere con voi.

Si alza il sipario sulla Festa del Teatro che culminerĂ con il Dramma Popolare, e la messa in scena di " Autodifesa di Caino " (24, 25 e 26 luglio in piazza Duomo). Il cartellone degli eventi prende il via questo fine settimana, segnatamente venerdì e sabato, con lo spettacolo "Molto dolore per nulla" di e con Luisa Borini (nel giardino della Misericordia): la cronaca di una fatica, quella che si fa per crescere, per smarcarsi dai modelli di riferimento e per imparare a rispettarsi per come si è. Poi ancora avanti con "Dissonorata. Un delitto di onore in Calabria" di e con Saverio La Ruina il 3 luglio: un lavoro che ci restituisce l’affresco di una Calabria in cui risuonano voci di donne del sud, di madri, di nonne, di zie, di loro amiche e di amiche delle amiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it