asl salerno novartis farma accordo di collaborazione per la prevenzione delle patologie cardiovascolari

L’Asl Salerno si unisce a Novartis Farma in un’importante iniziativa per la salute pubblica: un progetto innovativo volto a prevenire le patologie cardiovascolari e ridurre la mortalità tra i pazienti dislipidemici. Questa collaborazione pubblico-privato, guidata dal direttore Antonello d’Andrea, rappresenta un passo avanti decisivo nella lotta alle malattie del cuore. Unendo risorse e competenze, si apre una nuova era di prevenzione e cura efficaci, con l’obiettivo di salvare più vite possibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asl Salerno ha approvato l’accordo di collaborazione che la vedrà impegnata al fianco di Novartis Farma S.p.A nella realizzazione del progetto per la “Prevenzione delle Patologie cardiovascolari nei pazienti dislipidemici e la riduzione della mortalità correlata”. La partnership pubblico-privato, coordinata dal direttore del Dipartimento integrato dell’Emergenza e delle Reti tempo dipendenti Antonello d’Andrea, si pone come obiettivo la messa in campo di leve organizzative e tecnologiche volte a ridurre la mortalità cardiovascolare sulla provincia di Salerno. Attraverso il Population Health Management (PHM), come indicato dal DM 772022, l’ASL Salerno diretta dal Direttore Generale ing. 🔗 Leggi su Anteprima24.it