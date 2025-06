Asl Roma 3 un percorso per i genitori che hanno adottato | è l’unico caso nel Lazio

Se hai adottato un bambino e desideri un supporto dedicato, il progetto “Il Circolo della Sicurezza” di ASL Roma 3 è pensato per te. Un percorso di sostegno e orientamento che, attraverso incontri mensili nel cuore del X Municipio, crea uno spazio di ascolto e crescita per genitori tra i 40 e i 45 anni. Le coppie seguite…

Unico caso nel Lazio. Un appuntamento al mese. Un percorso di sostegno e orientamento alla genitorialità per le coppie che hanno adottato un bambino con un’età media compresa tra i 40 ed i 45 anni. Questo è il progetto “Il Circolo della Sicurezza” che a cadenza mensile prevede incontri dei genitori e dei loro bambini in gruppi di 58 nuclei nel consultorio familiare della ASL Roma 3, all’interno dei locali del X Municipio. Le coppie seguite nella modalità di gruppo negli ultimi tre anni sono state venti, quelle seguite con il metodo del Circolo della Sicurezza nel 202425 sono state 8, quelle seguite in generale nel post-adozione in questi 3 anni sono circa una quarantina, solo nel X Municipio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it