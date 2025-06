Asilo di Borgonuovo Il sindaco fa chiarezza e ribatte alle critiche

Asilo di Borgonuovo, un progetto al centro del dibattito locale. Il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, interviene per fare chiarezza sulle critiche e ribadire l’importanza di questa iniziativa, finanziata dal PNRR e strategica per il futuro del quartiere. In un contesto di tensioni politiche, è fondamentale comprendere le motivazioni e gli obiettivi delle scelte amministrative, perché solo così si può costruire un dialogo costruttivo. Vi spiego le scelte, e …

Asilo di Borgonuovo, facciamo chiarezza. E' il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, a volerlo. "Ci sono petizioni contro il nuovo asilo di Borgonuovo che vogliamo realizzare accanto alla scuola dell'infanzia, grazie a un finanziamento Pnrr ma non mi sarei mai aspettato – dichiara il primo cittadino - questo atteggiamento dai consiglieri comunali di minoranza, perché il senso delle Istituzioni dovrebbe prevalere. Vi spiego le scelte, e soprattutto la visione complessiva (chi amministra è obbligato ad averla). Perché facciamo l'asilo nido a Borgonuovo e non nella scuola dell'infanzia di via delle Ralle? Perché con un'indagine sul quadro complessivo delle scuole e degli asili nido sul territorio comunale è emerso che in quella zona mancava e che Borgonuovo si trova in una posizione strategica per servire le famiglie anche di Gragnano e Lappato".

