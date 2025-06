ascolti tv i dati del 25 giugno 2025

I dati degli ascolti tv del 25 giugno 2025 evidenziano un trend interessante: la fiction di Rai1, "Màkari 3", conquista oltre 1,7 milioni di spettatori, mentre il programma musicale di Canale5, "Gigi & Friends – Sicily for Life", supera i 2 milioni, confermandosi leader della serata. Con questa panoramica, possiamo analizzare come i diversi generi continuino a catturare l’interesse del pubblico italiano, creando un quadro ricco e variegato dell’intrattenimento televisivo di ieri sera.

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, martedì 24 giugno 2025, in onda su Rai1 la replica della fiction Màkari 3 ha coinvolto 1.713.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Gigi & Friends – Sicily for Life si ferma invece a 2.016.000 spettatori con uno share del 17.5%. Poi su Rai2 Storie al Bivio Show porta a casa 484.000 spettatori per il 3.1% nella presentazione e 416.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club, tra Benficae Bayern Monaco non va oltre 1.494.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road segna 626.000 spettatori (4.3%). 🔗 Leggi su 361magazine.com