Ascolti tv | Gigi D’Alessio vince la serata bene anche Màkari

La serata del 24 giugno si è rivelata un successo per la televisione italiana, con Gigi D'Alessio che conquista la vittoria degli ascolti su Canale 5. Buona performance anche per Màkari e la partita, mentre Pomeriggio 5 News registra un record negativo. Un bilancio che sottolinea come il pubblico premi i grandi protagonisti e le novità sul piccolo schermo. La sfida tra programmi e generi continua a catturare l’attenzione degli spettatori italiani.

Bene Gigi D'Alessio che porta Canale 5 alla vittoria degli ascolti tv del 24 giugno, bene anche la partita e Màkari. Da segnalare il record negativo di Pomeriggio 5 News. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv: Gigi D’Alessio vince la serata, bene anche Màkari

