Ascolti tv del 24 giugno Gigi d’Alessio contro Makari

La scaletta televisiva del 24 giugno ha acceso il dibattito tra musica e intrattenimento: su Canale 5, Gigi D’Alessio ha incantato con il suo show “Gigi & Friends – Sicily For Life”, un evento ricco di emozioni e solidarietà. Intanto, Rai 1 proponeva la replica della finale di Makari 3, coinvolgendo gli spettatori in un mix di suspense e spettacolo. Ma chi ha conquistato il pubblico? Scopriamolo insieme.

Martedì 24 giugno Gigi d'Alessio ha intrattenuto il pubblico televisivo con il suo show in onda su Canale 5, mentre Rai 1 ha trasmesso in replica la puntata finale di Makari 3. Gigi & Friends – Sicily For Life in onda su Canale 5 una ha regalato una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D'Alessio e tanti straordinari ospiti, quali Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, Lda, Rosario Miraggio, Elena D'Amario e Alessandro Siani. Mentre su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata di Makari 3, ovviamente in replica, in attesa della quarta stagione. Su Rete 4 a È sempre Cartabianca si è parlato del conflitto fra Iran e Israele e dell'allerta terrorismo in Italia.