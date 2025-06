Artico Balcani e Mediterraneo La Nato e le sfide regionali

In un panorama regionale segnato da sfide crescenti tra Balcani e Mediterraneo, la NATO si trova di fronte alla necessità di rinnovare la propria strategia. Come può l’Alleanza adattare la sua postura nei principali teatri per garantire sicurezza e stabilità? È questa la domanda centrale del NATO Public Forum, dove esperti e leader discutono di come affrontare le nuove minacce, dall’Artico alle rotte mediterranee, e rafforzare un’alleanza sempre più resiliente e dinamica.

In un contesto regionale complesso e di minacce in evoluzione, come dovrebbe adattare la Nato la sua postura nei principali teatri? È la domanda al centro del dibattito del Nato Public Forum dal titolo A 360-degree Perspective for the Alliance moderato da Shashank Joshi, defence editor del settimanale The Economist. La competizione nell’Artico Nonostante l’aumento della conflittualità in altre aree del mondo, l’Artico continua a essere percepito come una regione relativamente più stabile e prevedibile, ha spiegato Jon Elvedal Fredriksen, direttore generale del Dipartimento per la politica di sicurezza e l’ High North del ministero degli Esteri della Norvegia, Paese che condivide un confine di 196 chilometri con la Russia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Artico, Balcani e Mediterraneo. La Nato e le sfide regionali

