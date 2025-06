Arte e storia Palazzo Terzi apre le porte alle Serate musicali

Scopri l’eleganza di Palazzo Terzi, un gioiello di arte e storia che si trasforma in palcoscenico per serate musicali indimenticabili. Dal 27 giugno al 26 luglio, il Grande Salone accoglierà performance di artisti di fama internazionale e promettenti talenti del Conservatorio, offrendo al pubblico un’esperienza culturale unica, arricchita da aperitivi di benvenuto e visite guidate. Un’occasione imperdibile per vivere la musica nel cuore di un patrimonio storico straordinario.

RASSEGNA. Dal 27 giugno al 26 luglio il Grande Salone dello storico edificio ospiterà performance di artisti di fama internazionale e giovani talenti del Conservatorio. Ogni appuntamento sarà arricchito da un aperitivo di benvenuto e una visita.

