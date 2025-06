Arte 19 opere pittoriche di Antonioni in prestito in un' esposizione a Barcellona

arte 19 opere pittoriche di Antonioni in prestito in un esposizione a Barcellona. Saranno prestate a Barcellona le 19 opere di Michelangelo Antonioni, della serie 'Montagne incantate'. Un prestito proveniente dalle Gallerie d'arte moderna e contemporanea del Comune di Ferrara, per la mostra dal titolo 'Michelangelo Antonioni & Luigi Ghirri', che si terrà al Centro de la Cultura Contemporà nia, offrendo un’occasione unica di esplorare il connubio tra cinema e pittura attraverso una selezione straordinaria di capolavori.

Saranno prestate a Barcellona le 19 opere di Michelangelo Antonioni, della serie 'Montagne incantate'. Un prestito proveniente dalle Gallerie d'arte moderna e contemporanea del Comune di Ferrara, per la mostra dal titolo 'Michelangelo Antonioni & Luigi Ghirri', che si terrà al Centro de la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Arte, 19 opere pittoriche di Antonioni in prestito in un'esposizione a Barcellona

In questa notizia si parla di: antonioni - arte - opere - prestito

Tiscali Campus, il nuovo podcast su Loquis tra architettura sostenibile e opere d'arte - Scopri Tiscali Campus, il nuovo podcast di Open Campus in collaborazione con Loquis e Tiscali Italia.

Arte, 19 opere pittoriche di Antonioni in prestito in un'esposizione a Barcellona; ANTONIONI DA FERRARA A BARCELLONA: 19 SUE OPERE PITTORICHE IN PRESTITO IN SPAGNA PER LA MOSTRA ‘MICHELANGELO ANTONIONI & LUIGI GHIRRI” ALL’ISTITUTO DI CULTURA; Ferrara, apre lo Spazio Antonioni, un museo dedicato a Michelangelo Antonioni.

Opere d'arte trascurate in prestito agli alberghi - Avvenire.it - Si sa che l'Italia ha un patrimonio di opere d'arte unico al mondo e che spesso la conservazione e la valorizzazione di tali capolavori è ben al di sotto di quanto si potrebbe e si dovrebbe fare ... Lo riporta avvenire.it

Pistoia, anche opere d'arte in prestito - Notizie - Ansa.it - Non solo libri, ma anche opere di artisti contemporanei potranno essere chieste in prestito alla biblioteca San Giorgio di Pistoia. Riporta ansa.it