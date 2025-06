Arsenal Concorda i termini personali con il centrocampista di Brentford Christian Norgaard

L’Arsenal si prepara a rafforzare il loro centrocampo con un colpo di scena importante: Christian Nørgaard ha ufficialmente raggiunto un accordo personale con i Gunners, secondo Fabrizio Romano. Capitano di Brentford e talento sottovalutato, Nørgaard è pronto a fare il grande salto a Emirates, portando passione, grinta e qualità. La sua determinazione potrebbe diventare la chiave per rivoluzionare la squadra e conquistare nuovi traguardi stagionali.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Arsenal ha fatto un significativo passo avanti nel loro rinnovamento del centrocampo estivo con la notizia che Christian Nørgaard ha concordato termini personali con il club, secondo Fabrizio Romano. Il capitano di Brentford, che è diventato uno degli artisti più sottovalutati della Premier League nelle ultime stagioni, sta ora spingendo per un passaggio allo stadio Emirates. Nørgaard è appassionato del trasferimento e ha già comunicato la sua intenzione di lasciare Brentford quest’estate. Si ritiene che l’Arsenal sia stato in trattative con i rappresentanti del giocatore per diverse settimane e, con un accordo completo su termini personali ora in atto, il focus si sposta interamente ai club che finalizzano una commissione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: arsenal - termini - personali - brentford

Premier League, per Arteta l'Arsenal non si è distratto nel pareggio di Brentford; Brentford-Arsenal dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Premier League: l'Arsenal rimonta il Brentford ed è secondo.

Arsenal-Brentford 1-1: diretta live e risultato finale | Premier League - Brentford di sabato 12 aprile 2025: Gunners avanti dal 16' con Partey vengono raggiunti al 29' da Wissa. Scrive calciomagazine.net

Statistiche e curiosità Brentford-Arsenal (Statistiche) - Scopriamo le curiosità e i dati salienti del confronto tra Brentford e Arsenal. Riporta news-sports.it