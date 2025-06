Arsenal collegato con Anthony Gordon Transfer dopo il Newcastle Bid

L’Arsenal potrebbe presto aprire le porte a Anthony Gordon, l’ala sinistra di Newcastle United, in seguito alla recente offerta delle Magpies per Anthony Elanga del Nottingham Forest. Questa notizia, appena arrivata in redazione, alimenta i rumors di un possibile trasferimento che potrebbe rafforzare ulteriormente il reparto offensivo dei Gunners. Dopo il successo di Gordon a St James’ Park, i tifosi sono già in trepidante attesa di scoprire se questa operazione diventerà realtà.

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, l’Arsenal può ricevere una sorta di “luce verde” su una potenziale mossa di trasferimento per l’ala sinistra di Newcastle United Anthony Gordon a seguito dell’offerta delle Magpies per la star della foresta di Nottingham Anthony Elanga. Questa non è la prima volta che vediamo storie sull’interesse dell’Arsenal a firmare Gordon, che ha brillato durante il suo periodo a St James ‘Park. L’Inghilterra International ha concluso la scorsa stagione con dieci gol e sei assist in tutte le competizioni per club e paese e Catturato in precedenza sono stati informati sull’interesse dell’Arsenal e altri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: arsenal - anthony - gordon - newcastle

