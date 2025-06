Arrone presentata la 209 Marathon | quarta edizione della granfondo di Mountain Bike

Preparatevi a vivere un’emozionante avventura tra natura e passione: il 29 giugno, Arrone ospiterà la quarta edizione della 209 Marathon, la granfondo di mountain bike che unisce tradizione, adrenalina e scoperta. Quest’anno, l’evento si arricchisce ulteriormente, entrando a far parte di circuiti prestigiosi come Umbria Marathon Mtb, Maremma Tosco-Laziale e I Sentieri del Sole e dei Sapori. Il borgo ternano aspetta con entusiasmo tutti gli appassionati per condividere questa esperienza unica.

Tutto pronto per la 209 Marathon.

