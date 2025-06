Arriva la 21esima festa dei bambini La parola d’ordine è | divertimento

Sei pronto a vivere due giorni di pura magia e allegria? La 21ª Festa dei Bambini dell’Asd Nestore promette un’esperienza indimenticabile, dove il divertimento sarà protagonista assoluto. Tra giochi gonfiabili, truccabimbi e sorprendenti sorprese, adulti e piccini si immergeranno in un mondo di risate e spensieratezza nel cuore del quartiere. Non mancate: l’incanto della festa vi aspetta!

Per la 21esima edizione della Festa dei Bambini, l’Asd Nestore ha messo a punto un programma in cui, ancora una volta e più di sempre, la parola d’ordine è semplicemente: divertimento. Sabato e domenica, nel piazzale Europa e nello splendido parco del quartiere, le famiglie potranno trovare proposte e animazione di ogni genere per trascorrere pomeriggi e serate in allegria. Ricchissimo il programma con giochi gonfiabili, truccabimbi, l’arrivo dei supereroi, con ‘Juego’ un nuovo modo di giocare per strada. Inoltre, sabato (ore 18), spazio anche agli affascinanti aquiloni con laboratori per aiutare i bambini a crearli per poi divertirsi a farli volare, mentre domenica il programma si arricchisce con Astrafit divertimento spaziale ed energia reale, e Agitily Dog & Dog Balance Fit. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it