Arriva il Conservatorio di Praga l’orchestra sinfonica raddoppia

Un doppio evento imperdibile che unisce musica classica e talento internazionale: il Conservatorio di Praga porta la sua straordinaria orchestra sinfonica ad Arezzo e Cortona, regalando due serate indimenticabili sotto la bacchetta di Miriam Nemcová e con la partecipazione del clarinettista Massimo Santaniello. Un’occasione unica per gli amanti della musica di vivere emozioni profonde e condividere l’arte in contesti prestigiosi. Una vera celebrazione dell’eccellenza musicale europea che non potete perdere.

Arezzo, 25 giugno 2025 – UN doppio appuntamento, stasera ad Arezzo e domani a Cortona, con il concerto dell'orchestra sinfonica del Conservatorio di Praga. L'orchestra diretta da Miriam Nemcová con Massimo Santaniello al Clarinetto: si esibirà stasera alle 21 alla Basilica di San Domenico ad Arezzo e di nuovo domani alle 19 alla chiesa di San Domenico a Cortona. Gli eventi sono patrocinati dalla Prefettura di Arezzo e dai rispettivi comuni. «Una bella iniziativa che nasce dalla mia amicizia con il maestro Santaniello - dice il Prefetto - concertista di fama internazionale che fa masterclass al conservatorio di Praga e ha avuto l'occasione di portare l'Orchestra sinfonica in Italia.

