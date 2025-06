Arriva di sorpresa in bicicletta il due volte premio Oscar Kevin Spacey in visita al Fellini Museum

Un tocco di magia e star power che ha lasciato tutti senza parole. Kevin Spacey, due volte premio Oscar, ha fatto il suo ingresso inaspettato al Fellini Museum in sella alla sua bicicletta, portando con sé un'aria di mistero e fascino. La sua visita, spontanea e dal sapore cinematografico, ha trasformato Castel Sismondo in un palcoscenico di emozioni, celebrando l’arte e il cinema italiano. Un evento che rimarrà impresso nella memoria di tutti gli appassionati.

E’ arrivato anche questa volta in bicicletta, di sorpresa e senza farsi annunciare, per scoprire le sale di Castel Sismondo oggi custodi delle suggestioni cinematografiche felliniane. Il due volte premio Oscar Kevin Spacey, ospite d’eccezione lunedì sera alla cerimonia di apertura dell’Italian. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

