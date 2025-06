Arriva Dalí a Qui la camminata che celebra il successo della mostra Nella mente del maestro

Unisciti a noi in un viaggio tra arte e passione, attraversando le strade che celebrano il genio di Salvador Dalí. La camminata “Dalí a Qui” non è solo un evento, ma un’occasione unica per condividere il successo di una mostra che ha emozionato oltre 44mila visitatori. Preparati a vivere un’esperienza coinvolgente e capace di unire cultura e divertimento: ti aspettiamo domenica 29 giugno!

In occasione della chiusura della mostra modenese dedicata a Salvador Dalí “Nella mente del maestro” e per festeggiare lo straordinario traguardo raggiunto di 44mila visitatori, domenica 29 giugno, si terrà la corsacamminata non competitiva “Dalí a Qui”, realizzata con il supporto del Comune di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

