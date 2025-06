Arrestato l’uomo che aveva minacciato di morte Alvaro Morata dopo i suoi errori nella finale di Nations League

Una vicenda che scuote il mondo del calcio: in Spagna è stato arrestato un 19enne sospettato di aver minacciato di morte Alvaro Morata, dopo gli errori nella finale di Nations League. La polizia ha agito prontamente per fermare l’individuo, responsabile di un messaggio inquietante inviato al calciatore. La questione solleva ancora una volta il delicato rapporto tra passione sportiva e rispetto reciproco, ricordandoci l’importanza di mantenere i valori fondamentali dello sport.

È stato arrestato in Spagna un 19enne, sospettato di aver minacciato di morte Alvaro Morata. La notizia arriva da fonti spagnole, secondo le quali, la polizia ha arresto il giovane, presunto autore di un messaggio inviato all’attaccante dopo la finale di Nations League. Il messaggio è stato inviato dopo che il calciatore ha sbagliato il rigore decisivo che ha visto la vittoria del Portogallo e che ha tolto alla Spagna il titolo di campione di Nations League. La minaccia di morte era stata inviata ad Alice Campello sul suo profilo social: “Ucciderò tuo marito se lo vedo per strada. Non lo lascerò stare un solo istante, e lo stesso vale per i bambini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Arrestato l’uomo che aveva minacciato di morte Alvaro Morata dopo i suoi errori nella finale di Nations League

Minacciò di morte Morata e la sua famiglia: interrogato e intercettato sul cellulare, è stato arrestato - Una minaccia di morte rivolta a Alvaro Morata e alla sua famiglia ha scosso il mondo dello sport, portando all'arresto di un diciannovenne coinvolto in gravi intimidazioni sui social.

