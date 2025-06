Arrestato 19enne in Spagna aveva minacciato di morte Morata dopo la finale di Nations League

Una minaccia sconvolgente scuote il mondo del calcio: un 19enne è stato arrestato in Spagna per aver minacciato di morte Alvaro Morata, dopo la drammatica finale di Nations League. La polizia è intervenuta prontamente per garantire la sicurezza del calciatore e ripristinare la pace. Un episodio che solleva dubbi sulla sicurezza degli atleti e sulla gestione della violenza online nel calcio.

(Adnkronos) – È stato arrestato in Spagna un 19enne, sospettato di aver minacciato di morte Alvaro Morata. La notizia arriva da fonti spagnole, secondo le quali, la polizia ha arresto il giovane, presunto autore di un messaggio inviato all'attaccante dopo la finale di Nations League. Il messaggio è stato inviato dopo che il calciatore ha sbagliato .

