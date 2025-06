Arnold Schwarzenegger svela il suo cachet da record E il film non era Terminator

Arnold Schwarzenegger ha fatto una rivelazione sorprendente: il suo cachet più alto non proviene da Terminator o Predator, ma dalla commedia del 1988 "I Gemelli", insieme a Danny DeVito. Durante un'intervista, l’attore ha svelato che un’intuizione strategica ha portato a un compenso record per lui e il collega. Ma cosa ha deciso di fare? Scopriamo insieme come questa scelta ha cambiato la sua carriera e il suo patrimonio.

Arnold Schwarzenegger ha svelato qual è stato il film che gli ha fruttato il guadagno più alto della sua carriera: non si tratta di Terminator né di Predator, ma della commedia del 1988 “I gemelli”, in cui recitava accanto a Danny DeVito. Ecco cosa ha raccontato. Il compenso record per “I gemelli” grazie ad una intuizione. Ospite del programma ‘Watch What Happens Live’ con Andy Cohen, l’attore 77enne ha raccontato che lui e DeVito decisero di rinunciare a un salario fisso per il film, preferendo invece ricevere una percentuale sugli incassi totali e sui profitti derivanti dalla distribuzione. Una scommessa che si è rivelata vincente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arnold Schwarzenegger svela il suo cachet da record. E il film non era Terminator

