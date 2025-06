Arnold Schwarzenegger svela il film che l' ha fatto guadagnare di più | Non è Terminator!

Arnold Schwarzenegger, leggendario attore e ex governatore della California, sorprende tutti svelando quale film gli abbia fruttato di più in carriera, superando anche la celebre saga di Terminator. Durante una puntata del podcast Watch What Happens Live, ha rivelato il titolo del suo film più redditizio, lasciando i fan a bocca aperta. La sua risposta dimostra che anche un'icona del cinema può essere sorpreso da successi inaspettati, sottolineando l’importanza delle scelte di carriera.

La star ed ex governatore della California ha svelato a sorpresa il titolo del film che gli ha permesso di guadagnare più soldi in carriera. Nonostante il suo franchise più conosciuto sia Terminator, famoso in tutto il mondo, Arnold Schwarzenegger ha raccontato che non è la saga sci-fi ad avergli permesso di guadagnare più soldi. L'attore, ospite di una puntata del podcast Watch What Happens Live ha svelato che il suo film più redditizio è un altro ed è una commedia: I gemelli di Ivan Reitman. Il film a sorpresa più redditizio di Arnold Schwarzenegger "Con quello siamo andati direttamente in banca" ha scherzato Schwarzy "È stato I gemelli, perché non avevamo ricevuto alcun compenso, nessuno stipendio" ha spiegato Schwarzenegger, prima che il conduttore Andy . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Arnold Schwarzenegger svela il film che l'ha fatto guadagnare di più: "Non è Terminator!"

