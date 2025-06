Arnold Schwarzenegger svela il film che gli ha fruttato più soldi | no non è Terminator!

Arnold Schwarzenegger, leggenda di Hollywood, sorprende tutti svelando il suo film più redditizio, diverso da Terminator. Durante un’intervista al Watch What Happens Live, l’attore ha rivelato quale pellicola gli abbia portato i maggiori guadagni, lasciando tutti senza parole. Scoprite insieme a noi il titolo che ha fatto la differenza nella sua straordinaria carriera e preparatevi a una sorpresa che cambierà ogni vostra idea su Arnold!

Intervistato al Watch What Happens Live, Arnold Schwarzenegger ha raccontato quale sia stato il film più remunerativo della sua carriera: pensando a successi storici come Terminator, si andrebbe in quella direzione. Invece il colpo grosso è stato un altro. Indovinate?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Arnold Schwarzenegger svela il film che gli ha fruttato più soldi: no, non è Terminator!

