Arnold Schwarzenegger rivela quale film gli ha fatto incassare più soldi ed è una sorpresa

Arnold Schwarzenegger, icona di Hollywood e protagonista di franchise come Terminator, Conan e Predator, ha recentemente condiviso un sorprendente segreto: il film che gli ha fatto guadagnare di più non è uno dei suoi classici. Durante una partecipazione al podcast Watch What Happens Live, l'attore ha svelato quale pellicola, al di fuori delle sue produzioni più note, gli ha regalato il maggior incasso della carriera. Scopriamo insieme quale film ha sorpreso anche lui!

Nonostante abbia partecipato a franchise famosissimi come Terminator, Conan e Predator, l'attore si è arricchito di più con un altro pezzo della sua filmografia Arnold Schwarzenegger sarà anche conosciuto maggiormente per aver preso parte alla saga di Terminator, ma è stato un film molto diverso a fargli incassare inaspettatamente più soldi in assoluto nel corso della sua carriera. Nel corso della sua ospitata al podcast Watch What Happens Live, l'attore ha rivelato che è stato il film I Gemelli il suo maggior successo finanziario in carriera. Il film uscito nel 1988 che nella storia lo vedeva interpretare il gemello improbabile di Danny DeVito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Arnold Schwarzenegger rivela quale film gli ha fatto incassare più soldi (ed è una sorpresa)

In questa notizia si parla di: film - arnold - schwarzenegger - incassare

Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger: Lo Scherzo su Colin Farrell Accende la Speranza di un Nuovo Film - L'irresistibile coppia Schwarzenegger e DeVito riaccende le aspettative di un nuovo grande film, tra battute sulla mise di Colin Farrell e sguardi divertiti al futuro.

Lo psicopatico è sempre irresistibile. #movieauguri a Paul Franklin Dano che oggi compie 41 anni. #forsenonsapevateche ha esordito nel 2000 con una serie di film indipendenti poi, dal 2002, è approdato alle grandi produzioni. Il primo ruolo che lo fa conosc Vai su Facebook

Arnold Schwarzenegger rivela quale film gli ha fatto incassare più soldi (ed è una sorpresa); Uno Rosso, quanto è costato il film con The Rock e Chris Evans?; Come Arnold Schwarzenegger è diventato miliardario.

Arnold Schwarzenegger rivela quale film gli ha fatto incassare più soldi (ed è una sorpresa) - Arnold Schwarzenegger sarà anche conosciuto maggiormente per aver preso parte alla saga di Terminator, ma è stato un film molto diverso a fargli incassare inaspettatamente più soldi in assoluto nel co ... Secondo msn.com

Arnold Schwarzenegger rivela il suo film più redditizio: I gemelli e i progetti futuri - Arnold Schwarzenegger rivela che il film più redditizio della sua carriera è stato "I gemelli" del 1988, grazie a un accordo di pagamento legato agli incassi, durante un'intervista a "Watch What Happe ... Segnala ecodelcinema.com