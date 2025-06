Armato di martello tenta di colpire il conducente di un bus Atac

Un episodio inquietante scuote la Capitale: un uomo di 40 anni armato di martello ha tentato di aggredire con violenza un conducente Atac in piena piazzale Tiburtina. La scena, che ha destato molta paura tra i presenti, si è conclusa con la denuncia dell’aggressore per oltraggio a pubblico ufficiale. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nei trasporti pubblici e sulla salute mentale.

Un uomo, un italiano di 40 anni, ha tentato di colpire con un martello un autista di un autobus linea urbana Atac. È successo ieri sera, in piazzale della stazione Tiburtina, a Roma. Il 40enne, che era in evidente stato agitazione psicofisica, è stato denunciato per oltraggio a pubblico. 🔗 Leggi su Romatoday.it