Arisa conquista Los Angeles con le sneakers futuristiche da oltre 500 euro.

Arisa ha lasciato il segno a Los Angeles, non solo con la sua voce, ma anche con un look all’avanguardia. Prima di salire sul palco dell’Istituto Italiano di Cultura, la cantante ha stregato i fan indossando delle sneakers futuristiche dal prezzo superiore ai 500 euro, un vero e proprio mix di stile e innovazione. Scopriamo insieme questa tendenza che sta conquistando Hollywood e oltre.

Arisa è andata alla conquista di Los Angeles, esibendosi in alcuni dei suoi successi all’Istituto Italiano di Cultura durante la Festa della Musica. Poco prima del live ha fatto un giro per la città, sfoggiando delle insolite scarpe "futuristiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

