Arezzo ritiro in Trentino insieme a Napoli Genoa e Verona Ipotesi amichevoli

L'Arezzo annuncia il suo ritiro in Trentino, un'occasione imperdibile per rafforzare il gruppo e prepararsi alla nuova stagione. Tra allenamenti intensi e incontri con grandi club come Napoli, Genoa e Verona, la squadra toscana si prepara a vivere momenti di grande calcio e crescita. Ma quali saranno le sfide piĂą emozionanti? Scopriamolo insieme e seguiamo da vicino questa entusiasmante avventura!

Il Napoli sarĂ in ritiro a Dimaro dal 17 al 25 luglio, il Genoa a Moena dal 15 al 26, il Verona a Folgaria dal 13 al 27, il Vicenza a Bedollo dal 19 luglio al primo agosto, il Sassuolo a Ronzone dall'11 al 28, il Mantova a Mezzana dal 13 al 27. E l'Arezzo, come annunciato un paio di settimane fa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Arezzo valuta la possibilità di spostare il ritiro precampionato fuori sede per la nuova stagione, dopo averlo sempre svolto tra lo stadio Comunale e Rigutino negli ultimi tre anni.

Ipotesi amichevoli di lusso. Napoli, Genoa, Verona e Sassuolo in Trentino insieme all’Arezzo; Ritiro Mantova, definita ultima amichevole: sfida all'Arezzo di Guccione; L'Arezzo ha scelto il Trentino per il ritiro precampionato.

L'Arezzo effettuerà il ritiro estivo in Trentino per la prima volta nei suoi 102 anni di storia.

L'Arezzo effettuerà il ritiro estivo in Trentino per la prima volta nei suoi 102 anni di storia.