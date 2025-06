Arena torna il cinema in spiaggia | gli appuntamenti al Lido Mappatella di Napoli

Preparati a vivere un’estate all’insegna del cinema e del mare: torna “Arena”, l’evento che porta il grande schermo sulla spiaggia del Lido Mappatella di Napoli. Con tre serate gratuite, questa iniziativa unisce cultura, relax e socialità, offrendo un’esperienza unica sotto le stelle. A grande richiesta, i film più amati tornano a incantare il pubblico, rendendo ancora più magico il cuore dell’estate napoletana. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria avventura cinematografica!

A grande richiesta, dopo il successo dei due weekend di proiezioni presentati nel programma originario, la rassegna cinematografica promossa e finanziata dal Comune di Napoli e curata dal Nest-Napoli Est Teatro

