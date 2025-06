Arena San Sebastiano – Sere d’estate | spettacoli e cultura sotto le stelle nel cuore del Vesuvio

Nel cuore pulsante del Vesuvio, il Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio si trasforma in un palcoscenico magico sotto le stelle. Dall’27 giugno al 7 settembre, Arena San Sebastiano – Sere d’estate porta musica, teatro e cultura in un’atmosfera unica e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per vivere serate indimenticabili all’insegna dell’arte e della convivialità , creando ricordi che resteranno nel cuore di tutti i partecipanti.

C’è un luogo ai piedi del Vesuvio dove la cultura si fa casa, rifugio, battito collettivo. È il Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio, che dal 27 giugno al 7 settembre tornerà ad animarsi con la quarta edizione di Arena San Sebastiano – Sere d’estate, la rassegna che, con l’eleganza di un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: sebastiano - vesuvio - arena - sere

RASSEGNA EVENTI ESTIVI A SAN SEBASTIANO! Si avverte la cittadinanza che dal 26 giugno 2025 verrà rialzato l'attesissimo sipario virtuale sul palcoscenico del Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio. Grazie ad una rete di partner qualificati presenter Vai su Facebook

San Sebastiano al Vesuvio, sere d’estate: spettacoli e cultura sotto le stelle; Summer Nights at San Sebastiano; Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film a 3,50€ e spettacoli e concerti all’aperto ad agosto 2024.

San Sebastiano al Vesuvio, sere d’estate: spettacoli e cultura sotto le stelle - C’è un luogo ai piedi del Vesuvio dove la cultura si fa casa, rifugio, battito collettivo. Scrive ilmattino.it

Arena San Sebastiano, sere d’estate: spettacoli e cultura sotto le stelle nel cuore del Vesuvio - C’è un luogo ai piedi del Vesuvio dove la cultura si fa casa, rifugio, battito collettivo. Lo riporta napolivillage.com