Arena partenza da incorniciare Emozione con Mogol e Lavezzi

Un evento indimenticabile ha riempito l’Arena di Castel San Pietro, che dopo la sua riqualificazione si presenta come un gioiello storico e culturale. La prima serata, con Mogol e Lavezzi, ha regalato emozioni autentiche sia sul palco che in platea, riportando alla luce il fascino di quasi un secolo di musica italiana. Un’apertura che resterà impressa nella memoria dei cittadini, dimostrando che la cultura unisce e rinnova le radici del nostro patrimonio.

Uno spettacolo, in platea e sul palco. L'Arena bagna con un tutto esaurito la sua prima assoluta dopo la riqualificazione che l'ha restituita alla città così com'era quando fu realizzato quasi un secolo fa, nel 1935. Per l'apertura della stagione, il comune di Castel San Pietro ha scelto di regalare ai castellani un pezzo di storia della musica italiana, il duo Mogol-Lavezzi, compositore e cantante uno, oltre che produttore, e autore per antonomasia l'altro, in un sodalizio che, tra momenti di frequentazione assidua e meno, dura dal 1968, dall'anno in cui il binomio firmò la sua gemma d'esordio, "Il primo giorno di primavera" portato sui tetti delle classifiche dai Dik Dik, e manco a dirlo primo brano eseguito lunedì sera.

